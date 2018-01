Sie waren auf dem Weg nach München Klos defekt! Flug mit 84 Klempnern an Bord dreht um

Ausgerechnet als 84 Klempner an Bord sind, muss ein Flugzeug auf dem Weg nach München zurück nach Oslo fliegen. In der Maschine waren die Toiletten kaputt - und reparieren in der Luft ging nicht.