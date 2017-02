Gespräche mit RTL II Doku-Soap ohne Pietro: Sarah Lombardi will alleine weitermachen

Nach ihrer Trennung von Pietro (24) arbeitet Sarah Lombardi (24, "Teil von mir" ) aktuell tatkräftig an einer eigenständigen Karriere. Vergangene Woche trat sie im nordbayerischen Niederlauer wieder als Sängerin auf die Bühne. Am kommenden Sonntag ist sie in der Show "Der große RTL II Promi-Curling-Abend" (20.15 Uhr) zu sehen.