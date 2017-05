Verletzungen bremsten Boateng aus

Unter Pep Guardiola war Boateng in der Innenverteidigung gesetzt, unter Ancelotti musste er unter anderem im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund auf der Bank Platz nehmen. Eine Entwicklung, die auch mit Boatengs häufigen Verletzungen zusammenhängt. Nach einem Muskelbündelriss im Sommer folgte im Dezember 2016 dann mit einer langwierigen Schulterverletzung der nächste Rückschlag. In der entscheidenden Phase der aktuellen Saison plagte sich Boateng dann auch noch mit Adduktorenbeschwerden herum und verlor so seinen Stammplatz in der Innenverteidigung an Javi Martínez .