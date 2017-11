"Für August war ein Treffen mit Ismaiks Bruder Yahya angedacht. Das Treffen kam aber vonseiten Yahya Ismaiks nicht zustande. Seither war er meiner Kenntnis nach auch nicht mehr in München", erklärte Präsident Robert Reisinger der AZ über das geplatzte Date mit dem Investorenbruder.

Reisinger: "Das ist totaler Unsinn"

Bei einem Fanklub-Treffen der Region zwei der ARGE in Adelzhausen hatte er erklärt, dass eine Aussage von ihm in einem Internet-Blog diesbezüglich aus dem Zusammenhang gerissen worden war. Dort wurde suggeriert, dass Reisinger weiterhin keine Gesprächsbereitschaft sehe.

Markus Fauser" src="/media.media.85026a3b-9b7c-4824-91a1-b55e8e81e8d2.normalized.jpg" style="height:100%; width:100%" />Vertraute beim TSV 1860: Präsident Robert Reisinger (li.) und (Noch-) Geschäftsführer Markus Fauser. (Foto: sampics/Augenklick)

In der AZ bestreitet der Oberlöwe: "Das ist totaler Unsinn. Das habe ich so nicht gesagt." Ismaik und dessen Berater Mutaz Sabbagh waren bisher auf mehrfache AZ-Anfragen nicht zu einem Statement bereit. Reisinger hatte sich darüber hinaus zu einer Stellungnahme hinreißen lassen und am Dienstag erklärt, kein "Facebook-Präsident" sein zu wollen. Das postete er ausgerechnet auf Facebook.

In seiner Nachricht schrieb er an sämtliche "Blogs, Foren, Berichten und Kommentaren in sozialen Medien" gerichtet: "Wenn Euch die Löwen wirklich am Herzen liegen, sollten die Publikationen stets der Hafen der Vernunft im Meer des Unsinns sein und nicht an der Lunte zündeln – denn der ausbrechende Flächenbrand ist niemals kontrollierbar."

Kein fixer Fauser-Nachfolger

Zudem deutete der Präsident in Adelzhausen an, dass demnächst eine Aufsichtsratssitzung stattfinden werde, zu der man Ismaik erwarte. Für Brandgefahr könnte dann auch die Geschäftsführerfrage nach dem wohl spätestens zum Jahresende bevorstehenden Abschied von Markus Fauser sorgen.

Nach AZ-Informationen ist Finanzdirektor Michael Scharold seitens des Vereins zwar Favorit auf den Posten, der frühere Projekt- und Finanz-Leiter des FC Schalke 04 (2010-17) ist aber längst nicht fixer Fauser-Nachfolger. Dafür müsste erst Ismaik zustimmen, der allerdings vielmehr an ein Comeback seines Statthalters Anthony Power, mittlerweile Co-Geschäftsführer der Merchandising-GmbH denken dürfte.

Das würde der Verein nach AZ-Informationen erneut durch die 50+1-Regel zu verhindern wissen. Klingt zwischen Sechzig und dem Mann mit der Zigarre eher nach Flächenbrand denn Friedenspfeife.

