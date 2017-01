Geschwisterchen für Elsie Otter Freund bestätigt: Zooey Deschanel ist wieder schwanger!

Klingt ganz so, als würde Schauspielerin Zooey Deschanel (37) in diesem Jahr noch Besuch vom Klapperstorch bekommen. Die "New Girl" -Darstellerin und ihr Ehemann, Jacob Pechenik, erwarten laut mehreren US-Medien ihr zweites gemeinsames Kind. Das will etwa "People" von einem Vertrauten der beiden in Erfahrung gebracht haben.