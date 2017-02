Geschmeidig unterwegs in zwei Welten Ausfahrt mit dem Passat GTE

Das heißt aber nicht, dass die Arbeit trivial gewesen wäre - ganz im Gegenteil. VW gelang es zwar, die elektrische Maschine, die mit 115 PS den quer eingebauten 1.4-Liter-Direkteinspritzer unterstützt, raumsparend in die Getriebeglocke zu integrieren. Doch die wuchs schon ein wenig in der Breite, so dass der 156 PS starke Verbrenner um fast sechs Zentimeter nach links versetzt werden musste. Zugleich wurde in das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe noch eine dritte Kupplung integriert, die den Ottomotor vom Antriebsstrang abkoppelt, wenn das Auto zum im Schubbetrieb mit abgeschaltetem Motor segelt und so Kraftstoff spart. Und das tut der GTE insgesamt vorbildlich: Der Normverbrauch liegt bei 1,8 Liter Benzin auf 100 Kilometer, dazu kommen 13,1 Kilowattstunden Strom.