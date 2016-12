"Geschmackloser Vorfall" in Taiwan Zum Schul-Geburtstag: Schüler verkleiden sich als Nazis

"Geschmackloser Vorfall"

Der Bildungsminister des Inselstaates entschuldigte sich am Samstag und wies die Schule an, den Unterricht über moderne Geschichte zu verbessern. Die Schüler in Hsinchu hatten am Freitag Nazi-Uniformen mit Hakenkreuz-Binden getragen, "Sieg Heil" gerufen und Hakenkreuz-Fahnen getragen, wie die amtliche Nachrichtenagentur CNA berichtete. Weil die Schule ihren 62. Geburtstag feierte, organisierten die Verantwortlichen einen Festakt. Jede Klasse sollte sich dafür eine historische Person aussuchen – eine der Klassen entschied sich daraufhin für Adolf Hitler.