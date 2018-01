Essen - Das vor 13 Jahren in Essen gegründet Sportswear-Label Naketano stellt den Geschäftsbetrieb ein. Das teilte das Unternehmen in einem Schreiben an Kunden aus dem Einzelhandel mit. Zuerst berichtete das Fachmagazin TextilWirtschaft darüber. In dem Schreiben heißt es: "Die HW18-Kollektion [HW = Herbst/Winter, die Red.] wird unsere Letzte sein. Wir liefern nur noch bis zum 31.12.2018. Der Webshop wird zum Ende des gleichen Tages offline gehen. Firma und Marke werden nicht verkauft – Anfragen dieser Art bleiben unbeantwortet. Es ist Zeit für eine Veränderung."