Isarvorstadt – Die Tür zu dem Schreibwarengeschäft in der Lindwurmstraße fliegt am Montagnachmittag gegen 16.25 Uhr auf. Ein Mann schreit unverständliches Zeug. Dann fällt etwas scheppernd zu Boden. "Ich dachte zuerst, ein Kunde ist an der Kasse zusammengebrochen", erzählt Susanne R. (29). Die Junior-Chefin läuft sofort los: "Ich wollte helfen." Doch plötzlich steht sie einem hageren Mann gegenüber, der schon zwei oder drei Mal im Laden war – vermutlich, um das Geschäft auszukundschaften.