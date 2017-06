Ludwigsvorstadt - Mit einem einfachen Trick ergaunerte sich ein junger Mann das ersparte Bargeld einer Rentnerin. Wie die Polizei mitteilte, rief er am Montag die 73-Jährige an und gab sich als Kripo-Beamter aus. Angeblich hätten Betrüger ihre Kontodaten erlangt und sie müsse ihr gesamtes Erspartes abheben, um einem Diebstahl vorzubeugen. Einen Tag später übergab die Frau, nach einem weiteren Anruf, das abgehobene Geld an einen vermeintlichen Kripo-Kollegen, der das Geld an sich nahm, um es angeblich auf Fälschungen zu überprüfen.