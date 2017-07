Deutscher Fußball im Hoch Confed Cup und U21-EM: Die Besten der Welt

Confed-Cup-Sieger, U21-Europameister und dazu amtierender Weltmeister: Der deutsche Fußball thront an der Spitze. Die AZ erklärt, warum das so ist - und was man nun für die WM 2018 erwarten kann.