Beruflich läuft für Chris Evans (35) alles bestens: Der Blockbuster "The First Avenger: Civil War" hat ihn 2016 zu einem der erfolgreichsten Stars Hollywoods gemacht. Triumphe auf der Leinwand bedeuten aber offenbar nicht auch gleichzeitig Glück in der Liebe. Denn Evans' erst im Mai 2016 begonnene Liaison mit Schauspielkollegin Jenny Slate (34, "Parks and Recreation" ) ist anscheinend schon wieder in die Brüche gegangen.