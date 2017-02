Gerüchte über Affären sind "Quatsch" Mirja du Mont: Ein Tumor trägt Mitschuld am Liebes-Aus mit Sky

"Lebensangst gepaart mit Lebenshunger"

Der große Altersunterschied von fast dreißig Jahren habe am Ende auch eine Rolle gespielt. "Man lebt in verschiedenen Lebenszyklen. Sky möchte es sich inzwischen lieber daheim gemütlich machen, ich möchte noch viel erleben." Das sei ihr besonders bewusst geworden, als bei ihr "ein kleiner Tumor in der linken Brust entdeckt wurde". Die regelmäßigen Kontrollen seien für sie "ein bisschen wie ein Damoklesschwert, das über einem hängt". Der Tumor habe in ihr Panik ausgelöst. "Lebensangst gepaart mit Lebenshunger", wie sie es im Gespräch mit "Bunte" beschreibt. Deshalb habe sie für sich entschieden, ihr Leben nicht so an sich vorbeiziehen zu lassen.