Gerüchte stimmten tatsächlich Nicole Kidman enthüllt: "Ich war mit Lenny Kravitz verlobt"

Das Ganze kam nun heraus, weil in dem Interview das Gespräch auf Kidmans neue HBO-Serie "Big Little Lies" kam, in der auch Lenny Kravitz' Tochter Zoë (28) mitspielt. "Ich kenne Zoë, weil ich mit ihrem Vater verlobt war. Es bleibt alles in der Familie. Ich liebe Lenny, er ist ein toller Kerl", erzählte die Oscar-Preisträgerin ganz nebenbei. In der neuen Serie spielt Kidman eine von drei Müttern, deren perfektes Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird.