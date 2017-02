Gerüchte sind wahr George Clooney und Amal: Die Zwillinge sollen im Juni kommen

Amal Clooney (39) ist schwanger und soll schon im Juni Zwillinge bekommen. Das hat die US-Moderatorin Julie Chen (47) nun in ihrer Unterhaltungsshow "The Talk" bestätigt. In knapp vier Monaten soll die Frau von Superstar George Clooney (55, "A World Beyond" ) den Nachwuchs also bereits auf die Welt bringen.