Gerüchte seit 2013 Katie Holmes und Jamie Foxx: Romantik-Trip nach Paris

Wie "People.com" weiter meldet, kam Katie Holmes am Sonntag in der französischen Hauptstadt an. Jamie Foxx, der aktuell dort "Robin Hood" dreht, soll sie in einem Hotel getroffen haben. Auch soll sie ihn in Luc Bessons Filmstudio Cité du Cinemas bei der Arbeit besucht haben. Weiter heißt es, die beiden seien am Dienstag zusammen zurück in die USA geflogen sein.