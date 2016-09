Traurige Nachricht für alle Serien-Fans. Angela Lansbury (90) wird nicht in der kommenden Staffel von "Game of Thrones" zu sehen sein. Nachdem am Wochenende Gerüchte aufkamen, die Schauspielerin sei in Staffel sieben in zwei Folgen der Fantasy-Reihe mit dabei, dementierte ihr Team gegenüber "Entertainment Weekly" nun das Engagement. "Game of Thrones" wird kommenden Sommer also ohne die britische "Mord ist ihr Hobby"-Darstellerin weitergehen.