In New York standen bei Germany's Next Topmodel Selfies auf dem Programm: Erst nach dem Motto "#WokeUpLikeThis" ("So bin ich aufgewacht"), dann zum Thema "Thank God it's Friday" ("Gott sei Dank ist es Freitag"). Schon als Anh in der ersten Runde rausflog, ließ sie keinen Zweifel daran, wem ihre Sympathien gelten: "Ich kann verstehen, dass sie Greta ausgewählt haben, aber ich kann nicht verstehen, dass sie Sabine ausgewählt haben."