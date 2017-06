Gerichtsurteil Falsche LKA-Beamte im Einsatz

München - Vielleicht wird sich nicht mehr klären lassen, was am 30. September 2016 an der Wiesn-Absperrung Theresienhöhe/Hans-Fischer-Straße tatsächlich passiert ist. Laut Anklage haben sich zwei Männer, und zwar nach Überzeugung der Ermittler die beiden Angeklagten (54 und 55 Jahre alt), an diesem Tag gegen 18.35 Uhr gegenüber der Bereitschaftspolizei als Personenschützer des LKA ausgegeben. Zuerst habe der 55-Jährige den zuständigen Gruppenleiter aufgefordert, doch bitte zwei Fahrzeuge durchzulassen.