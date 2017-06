Gerichtsmedizin bestätigt Carrie Fisher hatte bei ihrem Tod Kokain und Heroin im Blut

In dem Bericht der Gerichtsmedizin seien Kokain, Morphin, Codein und das Schmerzmittel Oxycodon gelistet. Auch geringe Spuren von MDMA und Heroin seien in einer Urinprobe gefunden worden. Es sei aber nicht möglich gewesen die genaue Einnahmedosis und den Einnahmezeitpunkt festzustellen. Zudem sei es unklar, welche Rolle die gefunden Drogen genau gespielt hätten. Am vergangenen Freitag (Ortszeit) hatte die Gerichtsmedizin bekannt gegeben, dass Schlafapnoe - im Schlaf setzt immer wieder die Atmung des Erkrankten aus - und eine Kombination anderer Faktoren, darunter eine Herzerkrankung und eben auch die Drogen, zu Fishers Tod geführt hätten. Fisher hatte am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren einen Herzinfarkt in einem Flugzeug erlitten und war kurz darauf an den Folgen gestorben.