Gericht wollte Zeichen setzen Seilfalle für Radfahrer: Mehr als drei Jahre Haft für 22-Jährigen

Nürnberg - Weil er mit einer Seilfalle einen Radfahrer im oberpfälzischen Berching schwer verletzt hat, ist ein 22-Jähriger zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht in Nürnberg sprach den Mann am Mittwoch der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Zudem sah die Kammer einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr - aber kein Tötungsdelikt. Der 22-Jährige bekam eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten.