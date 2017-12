Georgina Rodriguez plaudert Cristiano Ronaldo: Seine Freundin ist "die glücklichste Frau der Welt"

Im Sommer hatten der Fußball-Star und seine Freundin bestätigt, dass sie ein Kind erwarten. Kurz zuvor hatte Cristiano Ronaldo verkündet, dass er Zwillinge bekommen habe, mit Hilfe einer Leihmutter. In dem Instagram-Post war sein ältester Sohn Cristiano Jr (7) mit den beiden Babys Eva und Mateo zu sehen. Die vier Kinder seien das Wichtigste im Leben des Paares, erklärte nun auch Georgina Rodriguez: "Wir wachen auf und das erste, was wir tun, ist, sie zu umarmen und zu küssen, sie in ihre kleinen Stühle zu setzen und sie beim Frühstück zu beobachten, um sicherzustellen, dass sie alles haben, was sie brauchen, und so geht das den ganzen Tag weiter."