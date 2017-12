Hier kann man an Heiligabend noch Einkaufen

In München dürfen sich vor allem die Feinschmecker freuen. Denn das Eataly in der Schrannenhalle (10-13 Uhr) und der Dallmayr in der Dienerstraße (8.30 -11.30 Uhr) haben an Heiligabend auf jeden Fall geöffnet. Feinkost Käfer öffnet im Haupthaus an der Prinzregentenstraße von 8 bis 11 Uhr - allerdings nur die Brotabteilung. Die kleineren Delikatessenmärkte in Schwabing, Parsdorf und Brunnthal öffnen von 9 bis 12 Uhr.