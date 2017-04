Genesungswünsche für Marc Bartra Nach Bombe in Dortmund: So reagieren Kollegen und Promis

"Gute Besserung Marc!"

Bayern-München-Spieler Javi Martinez dachte vor allem an den verletzten Kollegen: "Marc Bartra, ich hoffe, dass Du Dich schnell erholst und morgen spielen kannst!" Ähnlich ging es Ex-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann, als ihn die Nachricht erreichte: "Gute Besserung Marc !!!", lautete sein Tweet. "Unfassbar... In diesen Stunden müssen der Fußball und wir alle zusammenhalten. Get well soon @MarcBartra! #BVBASM", kommentierte auch Ex-Schalke-Star Gerald Asamoah.