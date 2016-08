Die Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr haben berufsbedingt schon das Meiste erlebt, aber über diesen Vorfall in der Lerchenauer Straße staunten sogar sie.

Milbertshofen - Der Brand wurde erfolgreich gelöscht - eigentlich hätten die Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Lerchenauer Straße aufatmen können. Doch ein Nachbar fühlte sich am Samstag von notwenidigen Sicherheitsmaßnahmen der Feuerwehr in seiner Nachtruhe gestört und rastete komplett aus.