Grünen-Chef Cem Özdemir schrieb: "Traurig, wenn eine ,christliche‘ Volkspartei den Bezug zur Lebenswelt der BürgerInnen verliert." Der CDU-Generalsekretär versuchte zwischenzeitlich angesichts der harschen Vorwürfe zu beschwichtigen: "Mini-Jobs sind an sich gut, aber nicht, wenn man drei machen muss. Da haben Sie recht. Das darf nicht Ziel sein, das wollte ich sagen." Sogenannte geringfügig Beschäftigte erhalten für einen Minijob derzeit 450 Euro, sie können mehrere ausüben.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz kennt Minijobs ganz gut

Später erklärte er seine Absicht noch einmal ausführlicher: "Wer drei Minijobs braucht, um über die Runden zu kommen, der hat es nicht leicht. Und ich wollte niemandem zu nahe treten, der in so einer Situation ist. Es tut mir leid, dass ich mein eigentliches Argument – wie wichtig eine gute Ausbildung und die richtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind, damit man eben nicht auf drei Minijobs angewiesen ist – so blöd formuliert und damit manche verletzt habe."

Einer, der angesichts seiner eigenen Biografie Mitleid mit Minijobbern hat, ist SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Er schrieb auf Facebook zu Tauber: "Als ich damals ohne Abschluss von der Schule ging, haben mir diejenigen geholfen, die an mich geglaubt haben. Dank ihrer Unterstützung machte ich eine Ausbildung, bekam mein Leben wieder in den Griff. Das ist einer der Gründe, warum ich in diesem Wahlkampf so für Qualifizierung kämpfe. Jeder Mensch verdient eine Chance – sei es auch mal die zweite oder dritte."