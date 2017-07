Generalprobe gelungen DFB-Frauen nach 3:1 gegen Brasilien zuversichtlich zur EM

DURCHSCHNAUFEN: Nach dem Ende des dritten EM-Lehrgangs in Heidelberg am Freitag können die Spielerinnen ein wenig durchschnaufen. Jones gibt ihnen vier Tage frei. "Sie sollen abschalten, weil wir in den Lehrgängen wirklich sehr intensiv gearbeitet haben. Natürlich bekommen sie Aufgaben mit, zum Beispiel Krafttraining und Laufen", sagte Jones. Am 12. Juli trifft sich die Mannschaft in Düsseldorf und reist von dort mit dem Teambus in ihr EM-Quartier, das "De Ruwenberg Hotel" in Sint-Michielsgestel. Das EM-Auftaktmatch gegen Schweden bestreitet der Titelverteidiger am 17. Juli (20.45 Uhr/ARD) in Breda.