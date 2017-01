Wird Arnold Schwarzenegger (69, "Total Recall: Die wahre Geschichte meines Lebens" ) der neue US-Botschafter am Heiligen Stuhl? Der Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien hat am Mittwoch die Gerüchte weiter angeheizt. In Rom schüttelte er bei der Generalaudienz im Vatikan Papst Franziskus die Hand. Via Twitter erklärte Schwarzenegger: "Es war mir eine große Ehre, Seine Heiligkeit den Papst zu treffen. Ich bin ein großer Fan." Der 69-Jährige bezeichnete den Pontifex als "echten Führer für die Kirche und Diener aller Geschöpfe Gottes".