Mit 77 Jahren Schauspielerin und Sängerin Daliah Lavi gestorben

Mit melancholischen Songs wie "Oh, wann kommst du" eroberte Daliah Lavi in den 70er und 80 Jahren die Herzen ihrer Fans. Zuvor war sie als Schauspielerin erfolgreich gewesen, unter anderem in "Old Shatterhand". Nun ist die Künstlerin gestorben.