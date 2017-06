"Gemeinsamer Nenner" Deutsche Tugenden 2.0: Das Erfolgsgeheimnis der Wunderknaben

"Ein gemeinsamer Nenner, der überdauert"

Dass sich viele der jungen Spieler beim Confed Cup unter Löw so schnell zurechtfinden, liegt auch daran, dass sie schon in den U-Teams unter diesem "Nenner" ausgebildet wurden. Die Basis, erläutert Schönweitz, stellen zehn "deutsche Tugenden 2.0" dar. Werte wie Respekt, Disziplin, Leidenschaft oder Teamgeist seien "nichts, wofür wir uns schämen müssen, auch wenn es sich preußisch anhört".

Darauf baut eine "Spielvision" als roter Faden für alle auf. "Da spricht Jogi Löw genauso zu seiner Mannschaft wie der U15-Trainer", sagt Schönweitz. Löws Assistent Marcus Sorg meint, die Stärke dieser Spielvision liege in ihrer "Reduktion aufs Nötigste", was er beispielhaft an der für alle Teams gleichen Spielauffassung erklärt. Diese laute immer: "So tief (spielen) wie möglich, so breit wie nötig."

Dazu kommen sieben Leitlinien wie: Wir wollen den Ball! Wir gestalten das Spiel! Wir coachen uns gegenseitig! Diese Ideen werden ergänzt durch eine je nach Spielermaterial und Gegner unterschiedliche Spielkonzeption.

"Wir haben versucht, den Fußball auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterzubrechen, damit Fußballer aus unterschiedlichen Vereinen das schnell verwirklichen können", sagt Sorg. Seine feste Überzeugung: Die Mannschaft gewinnt am wahrscheinlichsten, die "immer ihrer Idee und ihren Prinzipien folgt". Wie der FC Barcelona, der auch bei Rückstand in der 95. Minute den kurzen Pass sucht.

Das System sei dabei nur "Mittel zum Zweck" und nicht entscheidend, betont Sorg. Der "deutsche Weg" führe nicht zwingend zum Erfolg, ergänzt er, aber er ist "eine Hilfe für die Spieler, die weitgehend sicherstellt, dass diese ihre bestmögliche Leistung abrufen". Auch, wenn sie neu bei der Nationalelf sind – wie aktuell so viele in Löws Perspektivteam.