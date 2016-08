Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" kommt Elli hinter Sinas Verrat, während Joe bei "Berlin - Tag & Nacht" noch an dem misslungenen Abschied zu knabbern hat. In "Alles was zählt" wird Dianas vorsichtige Hoffnung auf Ingos Liebe zerstört.