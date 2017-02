Gemeinsam mit Heidi Klum Münchner Designer Philip Plein bald im GNTM-Team?

Plein gilt in der Modeszene als echtes Enfant terrible und erregt durch Provokationen oft große Aufmerksamkeit. So ließ der "King of Bling" bei einer Modeschau zwei Zwillingsbrüder knutschen und gab einem Model bereits einen obszön Zungenkuss auf einer Mailänder Bühne. Die Super-Stars danken ihm seine extravagenten Auftritte: Bei seiner Show während der New York Fashion Week saßen Paris Hilton (36), Kylie Jenner (19) und Madonna (58, "Celebration" ) in der ersten Reihe.