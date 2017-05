Gemeinsam in "The Story of my Life" Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters: Das Geheimnis ihrer Liebe

"Die beiden sind einfach bedingungslose Liebe", schwärmt Désirée Nosbusch (52) im Gespräch mit spot on news über ihre heutigen Gäste in der letzten Folge der VOX-Show "The Story of my Life" (20:15 Uhr). Die Moderatorin begleitet heute Abend Guido Maria Kretschmer (52) und Frank Mutters (61) auf ihrer ganz persönlichen Zeitreise und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Seit 32 Jahren liebt der eine den anderen mehr als sich selbst. Sie leben tagtäglich, dass sie sich gefunden haben. In ihrer Gegenwart geht es einem einfach besser." (Bestellen Sie hier Guido Maria Kretschmers Buch "Eine Bluse macht noch keinen Sommer: Geschichten aus dem Kleiderschrank")