Gemeinsam bei Tony Robbins Kim Kardashian und Kanye West suchen Hilfe bei einem Guru

Das Event soll dabei helfen, die inneren Kräfte eines jeden Einzelnen zu entriegeln und zu entfesseln. In etlichen Snaps der Damen war die jubelnde Menge zu sehen. Am Donnerstag lautete das Motto demnach: "Verwandle Angst in Macht". Ein Thema, das Kim Kardashian wohl nahe geht. Zuletzt sprach sie in der Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" über jene Horror-Nacht in Paris. Sie erklärte teils unter Tränen in der Show, dass sie nur mit vier Bodyguards um das Haus herum schlafen könne. Ob ihr Tony Robbins helfen kann?