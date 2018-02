Gemeinsam auf Schottland-Besuch Prinz Harry und Meghan Markle: Tierischer Empfang in Edinburgh

So geht es für die beiden weiter

Schon vor einer Woche wurde der offizielle Ablaufplan des royalen Besuchs in Schottland vom Kensington Palast veröffentlicht. So heißt es auf dem Twitter-Account: "Prinz Harry und Miss Markle haben Termine im Schloss von Edinburgh." Dazu zählt unter anderem das Beiwohnen einer bis ins Jahr 1861 zurückreichenden Tradition: dem Abfeuern des Ein-Uhr-Schusses.

Anschließend geht es für das Paar zum Café Social Bite, einer wohltätigen Einrichtung für Obdachlose. Auch Hollywood-Stars wie George Clooney (56, "Up in the Air") und Leonardo DiCaprio (43, "Titanic") statteten dem Café bereits einen Besuch ab. Am Abend sind die Verlobten bei einem Empfang mit Jugendlichen im Holyrood Palast anzutreffen. Ob Prinz Harry mit seiner Meghan auch den morgigen Valentinstag in Schottland verbringen wird, ist nicht bekannt.