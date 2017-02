Gemeinsam auf dem "Vogue"-Cover Kendall Jenner und Gigi Hadid: So sexy ist Rollkragen

Die Idee ist gut, die Umsetzung hinkt

Diese löbliche Message kommt allerdings nicht bei allen Fans gut an. Unter dem Post entlädt sich die Kritik: "Die Idee ist gut, aber ist die moderne amerikanische Frau wirklich ein hellhäutiges Size 00 Model?", schreibt eine Userin. Eine andere: "Danke für das EINE Model, das keine Size Zero hat." Und wieder eine andere fasst die Kritik so zusammen: "Ja, das sind schöne Frauen und ja, das ist ein schönes Foto, trotzdem bin ich enttäuscht wegen der fehlenden Vielfalt in diesem 'Vielfalt der Mode'-Shooting [...] Ich denke, ihr habt eine Chance verpasst, hier großartig zu sein."