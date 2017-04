Gemeinsam auf dem roten Teppich Seltener Auftritt: Steffi Graf stiehlt Andre Agassi die Show

Agassi trug einen schicken grauen Anzug. Sein weißes Hemd war um den Kragen aufgeknöpft, an seinem Hals war eine Kette zu sehen. Ehefrau Steffi legte in ihrem bodenlangen Abendkleid einen absoluten Wow-Auftritt hin. Das Kleid in den Farben Rot, Schwarz und Weiß betonte die schlanke Figur der 47-Jährigen und punktete vor allem durch einen hohen Beinschlitz auf der linken Seite. Dazu kombinierte die zweifache Mutter schwarze, offene High Heels. Ihre lange, blonde Mähne fiel ihr in Wellen um Gesicht und Schultern.