Auch der Transport, der Service und das gesamte Umfeld hätten ihren ersten Härtetest bestanden. "Das Wichtigste ist für uns Unterkunft, die ist in Ordnung. Das Essen ist in Ordnung, der Transport funktioniert, die Sportstätten sind in Ordnung. Diese vier Dinge sind gut", sagte Quade und fügte an: "Alles andere ist nice to have."