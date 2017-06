Gefragt nach dem Grund für das Festhalten am Sparbuch, geben viele Anleger an, dass sie wegen der positiven Zinsentwicklung in den USA auch auf eine Zinswende in Deutschland hoffen. Sie wollen deshalb ihr Sparvermögen nicht umschichten. "Anleger sollten sich von dem Zinsanstieg in den USA aber nicht täuschen lassen", warnt Giovanni Gay, Geschäftsführer von Union Investment. Viele Sparer bevorzugen Sicherheit, um kein Geld zu verlieren, doch indem sie ihr Erspartes der Inflation überlassen, erreichen sie genau das Gegenteil, kritisiert der Investmentprofi. Was also sind die Alternativen zum Sparbuch?