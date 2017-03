Ruhe wolle er reinbringen in die Diskussion, weil ja die ganze Welt den Kopf über die Diskussion um Umsatzpacht und Bierpreisbremse schüttele. Dafür hatte er am Wochenende umso lauter gepoltert. Nachdem bekannt wurde, dass Wiesn-Chef Seppi Schmid die geplante Umsatzpacht im ersten Jahr nach Schätzungen der Stadt erheben will, rutschte es ihm raus: "Des is’ doch ned normal. Bei uns hat noch nie jemand von denen gefragt, was wir an Umsatz machen. Aber wenn er fragt, dann sagen wir es ihm."