Nun ist es offiziell - und für alle Fernsehzuschauer zu hören: Zeichentrick-Kultcharakter Homer Simpson hat eine neue deutsche Stimme. Sie ähnelt durchaus ein wenig jener von Norbert Gastell (1929-2015), an die sich die Zuseher ein knappes Vierteljahrhundert lang gewöhnt hatten. Der neue Sprecher ist tatsächlich Christoph Jablonka (60), wie bereits zuvor spekuliert worden war. Der "Simpsons"-Sender ProSieben bestätigte den Wechsel am Dienstagabend in einem Tweet.