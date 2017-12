Gehalt, Schufa, Vorlieben Auch in München: Datenstriptease bei der Wohnungssuche

40 Bewerbungen - zwei Einladungen

Eine schlanke 19 Jahre alte Münchnerin sucht seit drei Monaten vergeblich. "Viele Rückmeldungen bekomme ich leider nicht." 40 Bewerbungen - 2 Einladungen, das ist ihre Ausbeute. Vielleicht ist der Verdienst zu gering? 1.100 Euro netto, gibt sie fast verschämt an. "Wenn Sie sich bewerben und diese Summe reinschreiben, dann lädt Sie keiner ein", rät Grohmann mütterlich.



Dabei muss, wer eine Besichtigung wünscht, nur Namen und Kontaktdaten angeben, sagen, ob Tiere gehalten werden - abgesehen von Kleintieren. Fragen nach Vorstrafen, sexueller Orientierung, Schwangerschaften, Kinderwunsch, Heiratsabsichten, Mitgliedschaften in Parteien und Mietervereinen sowie die Frage nach der Beschäftigungsdauer sind unzulässig.

Auch die pauschale Frage nach Religion und Nationalität ist nicht erlaubt. Die geforderten Einkommensnachweise müssen in der Regel erst vorgelegt werden, wenn der Vermieter sich für einen Bewerber entschieden hat. Doch die Realität sieht anders aus. Verstöße gegen das Bundesdatenschutzgesetz sind kein Einzelfall.

86 Makler - Nur einer ohne Beanstandung

Dabei sind Verstöße gegen das Bundesdatenschutzgesetz offenkundig. 2015/16 blieb bei einer Überprüfung in Bayern nur einer von 86 Immobilienmaklern unbeanstandet, wie Alexander Filip berichtet, Referatsleiter beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA). Ausweiskopien seien vor oder bei der Besichtigung verlangt worden. Es seien nicht benötigte Daten gefordert worden, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Daten zum Vorvermieter und Grund des Wohnungswechsels. Man habe die Makler aufgefordert, solche Fragen zu entfernen.

Freiwilligkeit ist kaum gegeben

Weil die Lage in Großstädten besonders krass ist, spitzt sich auch das Datenproblem dort zu. In einem Neubaugebiet in Neuhausen umringen mehrere Bewerber die Maklerin. "Soll ich Ihnen die Mappe gleich mitgeben?", fragt ein Mann. Seine Begleiterin ergänzt: "Brauchen Sie unsere Ausweiskopien?" Das nicht, aber ein Foto der Bewerber für den Vermieter wird gewünscht.



Dass sich an diesen Verhältnissen etwas ändert, scheint Verbandsmanager Ropertz unwahrscheinlich: "Wenn sich 50 Millionen Mieter in Deutschland einig sind, dass sie diese Unterlagen nicht angeben . . ." Dann würde etwas kippen. Aber: "Einer will schöner sein als der andere."



Wer sich trotz aller Zwänge wehren möchte, kann vor Gericht um Schadenersatz kämpfen. Oder er wendet sich an seine Datenschutzbehörde. Wird ein Rechtsverstoß festgestellt, kann das Amt eine Geldbuße verhängen, sofern auch der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllt ist. Aber das Bayerische Datenschutzamt hat in solchen Fällen noch keine Geldbußen verhängt. Möglich wären sie bis zu einer Höhe von 300.000 Euro.

Auch auf der Seite der Vermieter weiß man um die Konflikte. "Das Problem ist bekannt", sagt Julia Wagner, Rechtsreferentin bei Haus und Grund. "Man sollte als Vermieter darauf achten, dass man nur anfragt, was relevant ist." Dennoch gibt sie zu bedenken: "Eine Personalausweiskopie ist wichtig, sollte der Mieter sich als Betrüger herausstellen."

Die Versicherungskammer Bayern begründet ihre Vorabfragen mit Effizienz. "Es ergibt keinen Sinn, Besichtigungstermine zu vereinbaren, die unseren Anforderungen nicht entsprechen, weshalb wir die Angaben aus der Selbstauskunft wünschen." In der Auskunft werden unter anderem Nettoeinkommen und Zahlungsverpflichtungen abgefragt.



Wird sich am Datenstriptease bald etwas ändern? Das Landesamt für Datenschutzsicherheit in Bayern möchte eine neue Überprüfung von Maklern starten - wie 2015/16. Immerhin ein Anfang.

