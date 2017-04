Kurz darauf ging seine neue Mannschaft in Vorleistung. Löwen-Coach Vitor Pereira brachte dieselbe Startelf wie schon beim Sieg in Düsseldorf. Die Sechzger waren von Beginn an am Drücker. Stefan Aigner verpasste nach zwei Minuten eine scharfe Hereingabe von links im Fünfmeterraum nur um Zentimeter, dann köpfte sich Ivica Olic nach einer Flanke aus dem Halbfeld selber an (3. Minute).