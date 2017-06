Gegenstände weiterverkauft Urteil: Bewährungsstrafen im Wertstoffhof-Skandal

München - Das Großreinemachen der Justiz beim Wertstoffhof-Skandal hat am Mittwoch seine Fortsetzung gefunden. Auf der Anklagebank sitzen vier Männer (44 bis 52 Jahre alt), die für den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM) beim Obermenzinger Wertstoffhof gearbeitet hatten. Ihre Position nutzten sie aus, um abgegebene Wertgegenstände unter der Hand an zwei Händler weiterzuverkaufen. Im September waren diese Händler zu jeweils einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Auch die AWM-Mitarbeiter kamen am Mittwoch mit sieben bis acht Monaten Haft auf Bewährung relativ glimpflich davon.