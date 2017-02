München - Natascha Kohnen ist zur Übernahme des Parteivorsitzes bereit. Ihr wäre es aber am liebsten, wenn alle Mitglieder der Partei darüber in einer Urwahl abstimmen würden, sagte sie am Samstag am Rande einer Klausur des SPD-Landesvorstands in München. Nach der Satzung kann eine solche Urwahl jedoch nur stattfinden, wenn mindestens zwei Kandidaten zur Verfügung stehen.