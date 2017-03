Gegen Versicherung Nach Raser-Unfall: Porsche-Fahrer klagt

Die Münchner Autoversicherung will für den Totalschaden am Porsche (82.000 Euro) nicht aufkommen. Paul K. klagte dagegen und bekam vor dem Landgericht Recht. Die Versicherung glaubt aber immer noch an ein Rennen. Tatsächlich berichtet ein Zeuge bei der Verhandlung am Freitag, dass die Sportwagen wie bei einem Rennen auf der Landstraße unterwegs waren.

Gelächter auf der Richterbank

Die Beifahrerin des Audi-Fahrers berichtet, dass sie ihrem Lebensgefährten zwar gesagt habe, dass er nicht so schnell fahren solle. Angst habe sie aber nicht gehabt. Der Abstand zwischen den beiden Sportwagen sei auch immer so groß gewesen, dass sie das Nummernschild des Porsche erkennen konnte.

Das löst dann doch Heiterkeit auf der Richterbank aus. Denn eine einzige Fahrzeuglänge reicht bei einer Geschwindigkeit von mindestens 140 km/h wie in diesem Fall mitnichten aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden.

Ein verabredetes Rennen – wie beim tödlichen Kudamm-Unfall in Berlin – kann der OLG-Senat zwar bislang nicht erkennen, aber dennoch müssen die Richter klären, ob bedingter Vorsatz vorliegt. Nur dann müsste die Versicherung nicht zahlen.

Der Prozess war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.