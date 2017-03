"Auf dem Papier sind sie zwar 3. Liga. Aber sie sind Aufstiegsaspirant und für uns einzuschätzen wie ein Zweitligist", sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel vor dem zweiten Anlauf. Weltmeister André Schürrle befürchtet: "Lotte wird sich in alles reinwerfen, was sich bewegt."

Doch der BVB-Plan steht: In Osnabrück über Lotte nach München - und dann nach Berlin. Mal wieder. Bei den vergangenen drei Pokal-Endspielen waren die Dortmunder stets dabei, allerdings verloren sie auch alle drei: zweimal gegen den FC Bayern (2014 und 2016), das wäre also eine Chance zur Revanche, und einmal gegen den VfL Wolfsburg (2015).

Noch nie hat eine Mannschaft viermal in Serie im Finale gestanden. Doch es sind noch zwei Hürden zu überspringen. Die deutlich niedrigere zuerst: Lotte. Die Sportfreunde gewannen am Samstag mit 2:0 gegen Hansa Rostock - vor 3448 Zuschauern.

Auf dem geschundenen Rasen im Frimo-Stadion ließ es sich bei Sonnenschein diesmal entspannt spielen. Dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) war eine erneute Austragung in Lotte dennoch verständlicherweise zu riskant: Eine erneute Absage würde beinahe unlösbäre Terminprobleme mit sich bringen, weil der BVB nur noch durch englische Wochen hetzt.

Heftige BVB-Rotation in Berlin

Lottes Trainer Ismail Atalan sieht das alles gelassen. Sein größtes Problem beim Drittliga-Aufsteiger, der sogar in die 2. Liga durchmarschieren könnte: "Ich muss mir eine neue Motivationsrede ausdenken", sagte er lachend. Seine Überzeugung: "Auch gegen Borussia Dortmund sind wir nicht chancenlos."

Schließlich haben die Sportfreunde bereits den TSV 1860, Bayer Leverkusen und Werder Bremen ausgeschaltet. Der BVB ist allerdings noch einmal eine andere Kategorie - trotz des vermasselten Ligaspiels bei Hertha BSC (1:2) am Samstag. Tuchels Rotation war in diesem Spiel zu kräftig.

Dennoch ist es beim BVB, der Tabellendritter ist und zudem das Viertelfinale der Champions League erreicht hat, derzeit so ruhig wie seit Monaten nicht mehr. Ein Sensations-Aus in Lotte könnte das blitzartig ändern. Die Sportfreunde, so vermutet Atalan, machen sich darüber gar keine Gedanken. Dafür seien sie "wahrscheinlich zu müde". Das Pokalspiel wird das vierte in zehn Tagen.

Quote 18,00 auf Lotte-Sieg

