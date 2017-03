Gegen Dortmund oder Lotte Bayern-Gegner im Pokal: Erzrivale oder Underdog?

"Wir zeigen in der letzten Zeit, dass wir richtig gut Fußball spielen und Tore schießen", sagte Lewandowski. Zehn Tore hat der Pole in den acht Pflichtspielen 2017 für den Rekordmeister erzielt. "Wir haben vorne viel Druck ausgeübt und das Resultat nachher kontrolliert", sagte Trainer Carlo Ancelotti. Er freute sich auch über das Comeback von Franck Ribéry: "Er hat es sehr gut gemacht und war an allen Toren beteiligt. Er hat 70 Minuten ohne Probleme gespielt."

Besonders ärgerlich endete der Abend für den von Bayern an Schalke ausgeliehenen Holger Badstuber. Der frustrierte Verteidiger sah in der 77. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. "Ich brauche keinen Trost", meinte Badstuber, der den Auftritt an seiner alten Wirkungsstätte richtig einordnete: "Bescheiden."

Schalke muss sich nach dem Pokal-Aus auf die Bundesliga und die Europa League konzentrieren: Hier treffen die Gelsenkirchener im Achtelfinale auf Borussia Mönchengladbach. Vor dem Vergleich auf der internationalen Bühne treffen beide Teams zunächst am Samstag in der Bundesliga aufeinander. "Wir müssen uns schnell wieder aufrichten", sagte Coach Markus Weinzierl. Einen Trost nahm er aus München mit: "Wir wissen, dass andere Gegner nicht so stark sind wie die Bayern."