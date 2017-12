Der DSV-Alpinchef war voll des Lobes für Luitz nach dessen fünftem Weltcup-Podium. "Man wirft ihm ja immer vor, dass er zwar Skifahren kann, aber es nicht runter bringt", sagte Wolfgang Maier. "Aber wenn er im ersten Riesenslalom gegen die Konkurrenz - und eigentlich waren ja bis auf den Felix alle da - auf das Podium fährt, dann ist das eine Bestätigung, dass er sich ordentlich weiter entwickelt und eine Stabilität reinbekommen hat." Saisonübergreifend raste Luitz im vierten Weltcup-Riesentorlauf nacheinander unter die Top fünf.

Maier freute, dass gleich im ersten Rennen nach dem Verletzungs-Aus von Felix Neureuther ein anderer in die Bresche sprang und dem DSV einen weiteren Grund brachte, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Nach Viktoria Rebensburg und den Abfahrern um Podiums-Neuling Thomas Dreßen ist Luitz der nächste Erfolgskandidat für die Zeit vor und bei Olympia in Pyeongchang. "Jetzt kann ich noch befreiter fahren", kündigte Luitz vor dem Heimflug nach Europa und dem Riesenslalom am Samstag in Val d'Isère an. Dort raste er schon zweimal auf Podium.

