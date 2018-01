Schauspieler macht beim Training mit

Die letzte Übungseinheit der Sechzger findet am Donnerstagnachmittag statt – danach geht es ins Trainingslager nach Spanien. Ernst wird es wieder am 24. Februar, wenn die Löwen in der Regionalliga gegen den 1. FC Nürnberg II ran müssen. Besonderheit: Beim Training am Donnerstag wird Schauspieler Carlo Ljubek, einst selbst Jugendspieler bei den Löwen, mitmachen. Der 41-Jährige versucht sich zum Ende der Einheit in einem Trainingskick mit den Profis.